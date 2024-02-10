الاتحاد الإفريقي ينقذ الأهلي من فخ كأس العالم للأندية.. ويفاجئ الزمالك | عاجل

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الجدل حول موعد كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب وتضارب موعدها مع منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية 2025، وذلك بعد تصريحات الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، على هامش مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة، على هامش كأس أمم أفريقيا 2020.

وأوضح «موتسيبي» أن الاتحاد الإفريقي لم يعتمد حتى الآن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وأنه يوجد تنسيق بين مع الفيفا والاتحاد المغربي بما لا يتعارض مع المنافسات الدولية مثل كأس العالم للأندية التي تقام بمشاركة 32 فريقًا أو تصفيات كأس العالم.

وأكدت تصريحات «موتسيبي» على عدم وضع الأهلي والأندية الأفريقية في مأزق بسبب تعارض بطولاته مع المنافسات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إذ أكد رئيس «كاف» أيضا على بذل الاتحاد الإفريقي مجهودات في الوقت الحالي لإيجاد موعد مناسب لأمم إفريقيا 2025، وذلك بالتنسيق مع «فيفا» لاسيما في ظل مناقشاته المستمرة مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

إنقاذ الأهلي من إعلان الاتحاد المغربي

وتمثل تصريحات موتسيبي إنقاذ للنادي الأهلي من فخ تضارب مواعيد البطولتين وعدم تكرار ما حدث له في هذا الشأن في عام 2022، وذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية 2025 في نفس التوقيت مشاركة منتخب مصر المرتقبة في كأس الأمم الأفريقية 2025.

مفاجأة من كاف للزمالك

وكشف رئيس الاتحاد الأفريقي على توسيع مشاركة الأندية ببطولة «الدوري الأفريقي» بزيادة عدد الأندية عن 8 أندية التي شاركت في النسخة الماضية، وهو ما يمنح الفرصة لنادي الزمالك، في المشاركة في البطولة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم كان أعلن، في بيان تجديد الثقة في المغربي وليد الركراكي، المدير الفني للفريق، نذ أيام، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها البلاد في صيف 2025 بين شهري يونيو ويوليو.