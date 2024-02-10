أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة الاسماعيلية.. تخفيضات تصل 30%

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يصبح الياميش ضيفا لذيذا على الموائد المصرية بشكل يومي باعتباره أحد أهم طقوس الشهر الكريم، ليبدأ التجار في إعلان أماكن بيع وأسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية.

أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية

وشهدت أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة الاسماعيلية استقرارا ملحوظا في الأسواق مع بداية شهر رمضان المبارك وسط متابعة يومية للأسعار من مديرية التموين والغرفة التجارية لضمان توفيره بأسعار مناسبة للجمهور.

وقال محمد حسان أحد تجار الياميش في شارع مكة أحد أشهر الشوارع المخصصة لبيع الياميش في الإسماعيلية، إن أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية يبدأ من 30 جنيها للفة قمر الدين ليرتفع مع ارتفاع جودته.

وأضاف حسان في تصريحات لـ«الوطن» أن التين المجفف يبدأ سعره من 90 جنيها ويصل إلى 100 جنيه في بعض الأنواع فيما سجلت المشمشية 85 جنيها وتصل إلى 95 جنيها في بعض الأنواع.

وقال عمر سعدي، تاجر، إن أسعار المكسرات شهدت استقرارا مع قرب شهر رمضان المبارك ليسجل اللوز مقشر 90 جنيهًا للطبق والبندق مقشر وزن ربع كيلو 200 جنيه، وكيلو السوداني المقشر100 جنيه، فيما تراوح سعر الزبيب المستورد من 80 إلى 95 جنيهًا طبقًا لجودته.

الغرفة التجارية: أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية

وقال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية في بيان رسمي اليوم السبت، إنه جار تجهيز أماكن معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية لطرح المنتجات.

وأكد الشافعي، أنه تم التعاقد مع عدد كبير من التجار في مختلف مراكز المحافظة، للمشاركة وطرح السلع الغذائية بتخفيضات قد تصل إلى 30%،وخاصة على أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية.