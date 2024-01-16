نائبة التنسيقية تطالب بالخطة التسويقية لوزارة الطيران المدني

وجهت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعض الاستفسارات حول الخطة المجهزة من وزارة الطيران المدني للنهوض بالشركة الوطنية مصر للطيران والخطة التسويقية التي تستهدفها الوزارة للارتقاء بمصر للطيران.

تقييم شركة مصر للطيران

وتساءلت عضو مجلس النواب عن تقييم أداء أقدم شركة طيران في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه بجانب تاريخها المشرف منذ تأسيسها عام 1932، فإنها تعتبر ثاني أكبر ناقل جوي في القارة السمراء بعد الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا.

جلسة لجنة السياحة والطيران المدني

جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة لجنة السياحة والطيران المدني بحضور وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس لبحث مشاكل متعلقة بالتصنيف العالمي لأفضل 100 شركة طيران عالمياً.