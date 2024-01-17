وزير الطيران المدني: مطار العاصمة الدولي يخدم الكتلة السكانية المتزايدة

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن مطار العاصمة الدولي تم افتتاحه عام 2018 بالتزامن مع افتتاح مطار سفنكس، لافتًا إلى أنه جرى اختيار موقع المطار يرجع إلى الالتحاق بمرحلة الانتقال بالعاصمة.

مطار سفنكس

وأضاف وزير الطيران المدني في حوار من مطار العاصمة الدولي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التوسع العمراني الآن يعمل شرقا وغربا، لافتا إلى أن مطار سفنكس تم تأسيسه لخدمة غرب القاهرة، ومنطقة شرق القاهرة التي تضم منطقة الشيخ زايد وأكتوبر ومحافظات الوادي مثل القليوبية والمنوفية والمنيا وبني سويف.

مطار العاصمة الدولي

وتابع، أن مطار العاصمة الدولي تم إنشاؤه لخدمة مناطق الشرق التي تضم منطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، التي التحمت مع منطقة العاصمة الإدارية، لخدمة الكتلة السكانية التي تنمو بهذه المناطق.