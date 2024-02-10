موعد الأيام البيض في شعبان بعد استطلاع الهلال.. «الإفتاء» توضح فضل صيامها

موعد الأيام البيض في شعبان، يبحث عنه الكثير، خاصة بعد أن استطلعت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل هلال شهر شبعان للعام الهجري، 1445هـ، من قبل اللجان الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بعد غروب شمس اليوم السبت الموافق 29 من شهر رجب، معلنة أن غدا الأحد هو أول أيام شهر شعبان، بعد أن تحققت الدار من ثبوت رؤية الهلال بالرؤية البصرية الشرعية الصحيحة.

موعد الأيام البيض في شعبان

موعد الأيام البيض في شعبان، يهتم به المسلم، كونها من الأيام المباركة التي يستحب فيها الصيام والإكثار من الطاعات، تقربا إلى الله عز وجل، إذا يحرص المسلمون على صيام الأيام البيض من الشهور الهجرية، وبحسب دار ما أعلنته دار الإفتاء المصرية، بأن غداً أول أيام شهر شعبان، تبدأ الأيام البيض في شعبان يوم الجمعة الموافق 23 فبراير، وتنتهي الأحد الموافق 25 من الشهر نفسه.

موعد الأيام البيض في شعبان بالتقويم الهجري

واستمرارا للحديث عن موعد الأيام البيض في شعبان، فتكون بدايتها بالتقويم الهجري، اعتباراً من 13 شعبان وحتى 15 شعبان، فتكون على النحو التالي:

- يوافق صيام أول يوم من الأيام البيض في شعبان يوم الجمعة 13 شعبان 1445 - الموافق 23 فبراير 2024.

- يوافق صيام ثاني يوم من الأيام البيض في شعبان يوم السبت 14 شعبان 1445 - الموافق 24 فبراير 2024.

- يوافق صيام ثالث يوم من الأيام البيض في شعبان يوم الأحد 15 شعبان 1445 - الموافق 25 فبراير 2024.

الأيام البيض في شعبان وفضل صيامها

وفي إطار الحديث عن موعد الأيام البيض في شعبان، أوضحت دار الإفتاء المصرية فضل صيام الأيام البيض، مؤكدة أن صيام الأيام البيض مندوبٌ، وهي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنَّ بحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فإنَّ لكَ بكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا، فإنَّ ذلكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».