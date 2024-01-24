دعاء نية صيام الأيام البيض في رجب 2024.. «اللهم تقبل صومي»

يعد تبييت النية من أجل الصيام من الأمور التي يجب على المسلم فعلها في حال كان ذلك الصيام فرض كشهر رمضان والقضاء، أما في حال صيام النوافل فإنه لا يشترط النية، ولا حرج على من صام دون تبييت النية، ورغم ذلك يحرص قطاع كبير من المسلمين على دعاء نية صيام الأيام البيض في رجب 2024، رغم كونه صيام نافلة، ويعتقد كثيرون أن هناك دعاء محددا فيما يتعلق بنية صيام الأيام البيض في رجب 2024.

دعاء نية صيام الأيام البيض في رجب 2024

وأوضح الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ليس هناك دعاء مخصص لنية صيام الأيام البيض في رجب 2024، وإنما هو دعاء يردده الأفراد عند أي صيام كنوع من التقرب إلى الله، لافتا إلى أن هناك صيغا متعددة لذلك الدعاء؛ ومنها: «اللهم إني نويت أن أصوم الثلاث أيام البيض لوجهك الكريم، فتقبل صومي يا الله»، وأيضا: «اللهم تقبل منا صومنا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب».

موعد بدء صيام الأيام البيض

ويبدأ صيام الأيام البيض من غد الخميس 13 رجب 1445، ويستمر حتى السبت المقبل، ويحرص الكثيرون على الصيام كونها سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.