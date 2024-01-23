‎فضل صيام الأيام البيض لشهر رجب.. باحث شرعي يوضح

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، إن فضل صيام الأيام البيض لشهر رجب كبير وعظيم، مؤكدا أن صيامها من الأمور المستحبة.

وأضاف في تصريحات له عبر قناة «الناس» في فضل صيام الأيام البيض من شهر رجب، أن من واظب على صيام الأيام البيض كانت له كصيام الدهر، مستشهدا بما جاء عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله «صلى الله عليه وسلم» يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

صيام الأيام البيض

وأوضح أن صيام الأيام البيض التي توافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري سنة عن المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ويأتي صيام الأيام البيض من شهر رجب هذا العام، يوافق اليوم الأول من الأيام البيض 13 رجب يوافق الخميس 25 يناير، اليوم الثاني من الأيام البيض 14 رجب يوافق الجمعة 26 يناير، اليوم الثالث من الأيام البيض 15 رجب يوافق السبت 27 يناير

وتابع: «صيام الأيام البيض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم 3 أيام من كل شهر هجري»؛ وهي: 13،14،15 من كل شهر هجري، مستشهدا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.. بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.