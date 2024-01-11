بعد إعلان أول أيام شهر رجب.. تعرف على موعد صيام الأيام البيض ميلاديا

تعد الأيام البيض بشكل عام، وخاصة في شهر رجب، من الأيام التي يحرص قطاع كبير من المسلمين على صيامها، وذلك اتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك وفقاً للحديث النبوي، عن جرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري»، وعقب إعلان دار الإفتاء المصرية موعد شهر رجب، والذي سيكون أول أيامه السبت المقبل الموافق 13 يناير 2024، فقد تم تحديد الأيام البيض في شهر رجب وفقاً للتقويم الميلادي.

الأيام البيض في شهر رجب

ووفقاً لكون أول أيام رجب بعد غد السبت بتاريخ 13 يناير، فإن الأيام البيض في شهر رجب والتي هي أيام 13 و14 و15 رجب لعام 1445 هجرياً، فإنها ستوافق على الترتيب يوم الخميس 25 والجمعة 26 والسبت 27 يناير لعام 2024 ميلادياً.

فضل صيام الأيام البيض

وقال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الصيام يُحقّق التقوى في القلوب، والأيام البيض تحديداً اتباع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتابع في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الصيام يساعد المسلم في تجنّب الوقوع في المعاصي والذنوب، ويدفعه نحو الحرص على فعل الطاعات والحرص على العبادات والسنن، وحول صيام الأيام البيض فقد ورد في السنة النبوية، عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ».

سبب التسمية بالأيام البيض

وحول سبب تسمية أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر بالأيام البيض، قد أوضح فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه أطلق على تلك الأيام هذه التسمية كون القمر فيها يكون مكتملاً ويصبح بدراً في تمامه.