مي فاروق تطرح بوستر أغنية «كل الحبيبة»

طرحت الفنانة مي فاروق، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «كل الحبيبة».

ونشرت مي فاروق، بوستر الأغنية معلقة: كل الحبيبة قريبا.

أغنية ليه لمي فاروق

وحققت مي فاروق، مؤخرًا نجاحا كبيرا بكليب «ليه»، والذي حقق مشاهدات عالية على اليوتيوب وهو من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبدالسلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوي.