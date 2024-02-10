حسن الرداد: أتمنى تقديم أفلام تظل باقية في تاريخ السينما

أعرب الفنان حسن الرداد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن سعادته بتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

ونشر حسن الرداد، مجموعة صور من تكريمه معلقا: كل الشكر والتقدير لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على تكريمي في هذه الدورة، أتمنى إن شاء الله أن نصنع أفلاما مؤثرة وكبيرة تظل باقية في تاريخ السينما المصرية والعربية والأفريقية.

تكريم حسن الرداد

وكرّمت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ13 برئاسة سيد فؤاد، الفنان حسن الرداد، وتعد هذه المرة الأولى لتكريمه من المهرجان عن أعماله الفنية.