الرجاء يفوز على المصري بالسلوم بثلاثية ويحافظ على الصدارة

أعلن سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء الرياضي بمطروح، تحقيق النادي فوزاً هاماً على نظيرة المصري السلوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في مجموعة مطروح لكرة القدم بملعب مركز شباب العامرية بمحافظة الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر بمسابقة القسم الثالث.

أول أهداف الرجاء

وقال رئيس نادي الرجاء، اليوم، إن الفريق بدأ مبكراً بالتسجيل في الدقيقة 3 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب إسلام الليثى، وفي الشوط الثاني، تعادل المصري بالسلوم، وتقدم بالهدف الثاني في أول ربع ساعة، وفي الدقيقة 87 تعرض حازم أحمد لعرقلة من أحد لاعبي المصري بالسلوم عندما انفرد بالكرة، وقام حكم المباراة باحتساب ضربة جزاء صحيحة لمحاربي الصحراء ليسددها عادل زينهم ويضيف الهدف الثاني والتعادل للرجاء.

ضربة جزاء

وأضاف رئيس الرجاء، أنه في الدقيقة 90 من زمن المباراة انفرد خالد أحمد لاعب الرجاء بالكرة داخل منطقة الجزاء ليتعرض لعرقلة من لاعبى المصرى بالسلوم ومرة أخرى قام الحكم باحتساب ضربة جزاء للرجاء وسط اعتراض لاعبي النادي المصرى بالسلوم، وأحرز منها عادل زينهم الهدف الثاني له والثالث للرجاء، لتنتهي المباراة بفوز الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مجموعة مطروح

وبهذا النتيجة يرفع الرجاء رصيده لـ30 نقطة متصدراً المجموعة الثانية عشر «مجموعة مطروح» وينتظر المباريات المتبقية للزهور أقرب منافسية بـ25 نقطة، ويحتاج الرجاء إلى تعادل أو هزيمة الزهور حتى يصعد رسمياً للقسم الثاني، بينما المصرى بالسلوم توقف رصيده عند النقطة 11 متذيلا المجموعة.