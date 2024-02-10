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قنصل مصر في فلسطين يؤكد جهود القاهرة المستمرة لوقف الحرب بغزة

كتب:

حسن رمضان
11:54 م | السبت 10 فبراير 2024
وزراة الخارجية

وزراة الخارجية

أكد القنصل العام المصري السابق لدى فلسطين سعيد هلال، والقنصل الجديد محمد صلاح درويش، موقف القاهرة الثابت والجهود المستمرة لوقف الحرب وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف التهجير القسري وإعادة الإعمار، وتوفير الإغاثة والمأوى ومستلزمات الحياة الكريمة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وجاء التأكيد المصري، خلال استقبال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، القنصل المصري السابق سعيد علال والقنصل الجديد محمد درويش.

العمل على وقف الحرب بغزة 

وأكد المسؤول الفلسطيني، ضرورة العمل على وقف المجازر والحرب الوحشية، والاستمرار في إدخال المساعدات لإغاثة قطاع غزة.

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