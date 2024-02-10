وكيل صحة مطروح يتفقد أقسام الولادة ويتجول بمستشفى الأطفال التخصصي

في تفتيش مفاجئ راجع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الخدمات الطبية المقدمة إلى المرضى في مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية، وزيارتها ميدانياً وتشغيل أحدث مصاعد لخدمة المرضى بالمستشفى بعد تسليمها من خلال لجنة هندسية متخصصة.

ويأتي التفتيش المفاجئ على مستشفى أمراض النساء والتوليد، اليوم، تنفيذاً لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري على منافذ تقديم الخدمات الصحية، بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي بصحة مطروح والدكتور محمد مصطفى مدير المستشفى.

العمليات القيصرية والعناية المركزة

وتابع وكيل وزارة الصحة قسم العمليات، والذي تجرى به عمليات الولادة القيصرية، والعناية المركزة والعيادات الخارجية وقسم الاستقبال والمعمل، واطمئن على توافر الأدوية بالصيدلية الداخلية وصيدلية نفقة الدولة، موجهاً لمدير المستشفى بإعادة النظر فى آليات العمل بالصيدلية وتلافي الملاحظات عاجلاً، وتابع إجراءات التمريض، ومرور الأطباء على الحالات بالأقسام.

الخدمات المقدمة للمرضى

والتقى وكيل الوزارة بعدد من المرضى والمترددين، وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وتأكد من التشغيل الفعلي لمصعد مستشفى الأطفال التخصصي وانتظام العمل بها.

المجلس الطبي العام

وانتقل وكيل وزارة الصحة للمجلس الطبي العام «القومسيون» لمتابعة انتظام الجلسات به واطلع على مؤشرات الأداء وكذلك الملفات المرتجعة، ووجه إدارة المجلس بسرعة اتخاذ إجراء الشراء للمستلزمات التب أوشكت على النفاذ من منظومة هيئة الشراء الموحد وبصفة عاجلة.