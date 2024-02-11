دعاء السفر مكتوب.. دار الإفتاء توضح الصيغة كما ورد عن النبي

يبحث المسلمون عن دعاء السفر مكتوب؛ إذ يعد من الأدعية التي يهتم بها الأشخاص، خاصة عند السفر من بلد لأخرى، سواء كانت قريبة أو بعيدة.

دعاء السفر مكتوب

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن دعاء السفر مكتوب هو: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ -ما كنا نُطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه-، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ [مشقة] السَّفَرِ وَكَآبَةِ [تغير النفس من حزن ونحوه] الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».

ويردد دعاء السفر مكتوب إذا ركب الشخص أي وسيلة موصلات للسفر ليحفظ المسافر وأهله وماله، وورد دعاء السفر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواه «مسلم» في صحيحه.

دعاء العودة من السفر

وعند العودة من السفر، يردد الشخص كما ورد عن النبي: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك ولَهُ الحمْدُ، وَهُو على كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صدقَ اللَّه وَعْدهُ، وَنَصر عبْده، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وحْدَه».