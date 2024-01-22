اللهم أنت الصاحب في السفر.. دعاء مستجاب يحفظ طريقك

السفر من الأمور التي قد تسبب القلق والتوتر، خاصة إذا كان السفر بعيدًا أو إلى مكان غير معروف، لذلك شرع الله تعالى أدعية السفر التي تريح القلب وتطمئن النفس، وتدعو بالسلامة والحفظ، وأهمها دعاء اللهم أنت الصاحب في السفر.

دعاء اللهم أنت الصاحب في السفر

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، أحد علماء دار الافتاء أنّه يُستحب للمسافر أن يُكبر ثلاثًا قبل أن يبدأ دعاء اللهم أنت الصاحب في السفر، ويحمد الله تعالى، ويدعوه بالسلامة والحفظ، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ركب راحلته قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل».

دعاء الخروج من المنزل

يُستحب للمسافر أن يدعو الله تعالى بالسلامة عند خروجه من المنزل، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: باسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان».

دعاء السفر أثناء الطريق

يُستحب للمسافر أن يدعو الله تعالى بالسلامة أثناء الطريق، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل».

دعاء العودة من السفر

يُستحب للمسافر أن يدعو الله تعالى بالسلامة عند العودة من السفر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رجع من سفر، قال: الحمد لله الذي أعاذنا من أهل الكفر، وأحل علينا السلامة».

فضل ترديد اللهم أنت الصاحب في السفر

تُعد أدعية السفر من الأمور المستحبة شرعًا، لما لها من فضل كبير في تيسير السفر وحفظ المسافر من كل سوء، فدعاء السفر يُشعر المسافر بالراحة والطمأنينة، ويجعله يشعر بقرب الله تعالى منه، وهذا ما يُساعده على تحمل مشاق السفر، كما أنّ أدعية السفر تُعد من باب التوكل على الله تعالى، والاعتماد عليه في كل الأمور، وهذا ما يُساعد المسلم على تحقيق النجاح في كل ما يقوم به.