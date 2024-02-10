إزالة أكبر 10 «مكامير فحم» في الإسماعيلية.. تسبب أمراضا تنفسية وتضر بالزراعات

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مجلس مدينة القنطرة شرق والإدارة الزراعية، في إيقاف عمل عدد من أكبر «مكامير الفحم» بنطاق المدينة لتسببها في أمراض صدرية للمواطنين.

وبحسب بيان رسمي لمديرية الزراعة في الإسماعيلية فإن الحملة جاءت ضمن الموجة الـ 22 للتصدي لكافة أنواع التعدي على الأراضي الزراعية وإنشاء مكامير الفحم النباتي بدون ترخيص أو مراعاة السلامة العامة.

وأضاف البيان، أن عمل مكامير الفحم يشترط وجود أفران ومداخن خاصة مفلترة، وتكون بعيدة عن الكتل السكانية والأراضي الزراعية، تجنبا للأضرار بالزراعات والكائنات الحية.

وقال البيان: عملية التفحيم تسبب خطورة على الصحة، ما ينتج عنه أدخنة سوداء تحتوي على حبيبات الكربون، بالإضافة إلى إطلاق غاز أول أكسيد الكربون السام، الذي يتحد مع الهيموجلوبين في الدم ليمنع الجسم من الاستفادة بالأكسجين.

وأشار البيان، إلى ـن الكربون عند استنشاقه يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي، وحدوث أزمات صدرية، خاصة للأطفال وكبار السن، ومرضى حساسية الصدر والربو، كما أن الأدخنة الناتجة عن مكامير الفحم تحتوي على خليط من الغازات المضرة بالصحة بشكل عام.

ونجحت الحملة بالتعاون مع مركز شرطة القنطرة شرق في إزالة 10 مكامير فحم نباتي مخالفة لقانون الزراعة والبيئة بالزمام الزراعي لقرية السلام الجديدة.