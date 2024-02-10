رمضان 2024.. مصطفى شعبان معلم «كاجوال» في سوق السمك

طرحت منصة watch it، بوستر مسلسل «المعلم»، والذي يقدمه مصطفى شعبان، والمقرر أن يشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل 2024، ويعود من خلاله للدراما الشعبية مرة أخرى.

تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في المعلم

وظهر شعبان الذي يجسد شخصية معلم في سوق السمك بستايل مختلف قليلًا، بذقن ثقيل، وكوفية وتيشرت، وليس كما هو المعهود في «كلاشيهات» الدراما، بأن المعلم في سوق السمك لا بد وأن يرتدي جلباب وعمامة، لكنه ييرتدي الملابس التي يُطلق عليها «كاجوال».

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم بخلاف مصطفى شعبان، أحمد بدير، سيد رجب، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، إخراج مرقس عادل.