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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مصطفى شعبان يشارك في دراما رمضان بمسلسل المعلم

كتب:

هبة أمين
01:03 م | الأربعاء 31 يناير 2024
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

ينافس الفنان مصطفى شعبان في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل المعلم، والذي يتعاون من خلاله للمرة الثانية مع المؤلف محمد الشواف، بعد مشاركتهما في رمضان 2023 بمسلسل «بابا المجال» مع رياض الخولي ونسرين أمين وباسم سمرة وسوسن بدر.

مصطفى شعبان في دراما رمضان 2024

ويجسد خلال المسلسل الذي يجري تصويره بين عدة محافظات بينها القاهرة والسويس، شخصية معلم داخل سوق السمك، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي ملئ بالتشويق والإثارة من خلال الصراع الذي ينشأ عن هذا العالم.

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم بخلاف مصطفى شعبان، من إنتاج سينرجي، أحمد بدير، سيد رجب، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هاجرأحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، إخراج مرقس عادل.

 

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