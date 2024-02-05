تعرف على نجوم مسلسل المعلم في رمضان المقبل.. بطولة مصطفى شعبان

ينتمي مسلسل مصطفى شعبان، في مسلسلات رمضان 2024 إلى الدراما الشعبية، إذ يجسّد شخصية تاجر في سوق السمك، ومن ثمّ يواجه منافسة شرسة وحربًا من نوع خاص بين كبار التجار بالسوق، ومن المقرر عرضه على إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلاميّة.

وتعد الدراما الشعبية، اللون الأقرب لقلب جمهور مصطفى شعبان، الذي طالما تميّز بأداء شخصية ابن البلد بطرق مختلفة، ومنذ الإعلان عن انطلاق التصوير، تصدر اسم «شعبان» محركات البحث، وحرص رواد السوشيال ميديا لمعرفة تفاصيل مسلسل المعلم وأبطاله.

موسم رمضان 2024

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وخلال الأحداث يسعى «المعلم» للحفاظ على نفوذه وسطوته ضمن سطوة كبار التجار الذين حالوا دون وصوله إلى القمة، ومنعه من أن يكون واحدًا منهم في يوم من الأيام.

أبطال مسلسل المعلم

وتستعرض «الوطن» أبرز أسماء النجوم المشاركين في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، الذي ينافس ضمن ماراثون دراما رمضان 2024، وذلك كالتالي:

- سيد رجب

- أحمد بدير

- منذر رياحنة

- سهر الصايغ

- هاجر أحمد

- سلوى خطاب

- انتصار

- سلوى عثمان

- أحمد فؤاد سليم

- طارق النهري

- أحمد عبدالله محمود.