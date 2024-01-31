مصطفى شعبان يعود لـ«ستوديو الأهرام» بسبب «المعلم»

يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير أحداث مسلسله الرمضاني الجديد «المعلم»، والمقرر أن ينافس به في الموسم الرمضاني المُقبل 2024، والذي يتعاون فيه مع المُخرج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

وقال أحد القائمين على صناعة المسلسل، أنّ المسلسل حاليًا يتم تصويره في الديكور الرئيسي، والذي تم بناءه في ستوديو الأهرام بمنطقة الهرم بالجيزة، إذ يشارك في التصوير مصطفى شعبان، وعدد من النجوم، على أن ينتقل مرة أخرى خلال الأيام المقبلة للتصوير الخارجي.

وجرى تصوير مسلسل المعلم، بين محافظتي القاهرة والسويس، وشهد تصوير المسلسل توقف فترة بسبب مرض والد مصطفى شعبان المفاجئ والذي استلزم إجراء عملية جراحية في القلب، ما جعل «مصطفى» يتواجد معه بشكل دائم، خلال فترة مرضه، حسبما ذكر طارق النهري، أحد أبطال العمل لـ«الوطن».