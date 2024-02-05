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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مصطفى شعبان يواصل تصوير مسلسل «المعلم» بمدينة الإنتاج الإعلامي اليوم

كتب:

أحمد شعراني
09:03 م | الإثنين 05 فبراير 2024
مرقس عادل

مرقس عادل

يواصل النجم مصطفى شعبان، تصوير أحداث مسلسل «المعلم»، الذي يلعب فيه شخصية تاجر في سوق السمك، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي مُمتلِئ بالتشويق والإثارة، من خلال الصراع الذي ينشأ عن هذا العالم.

تصوير المعلم في القاهرة والسويس 

وقال مصدر من داخل العمل، إنّ المُخرج مرقس عادل، يصور أحداث الفيلم اليوم داخل اللوكيشن الخاص بأحداث العمل، بمدينة الإنتاج الإعلامي، إذ يتم تصوير المسلسل بشكل عام ما بين محافظتي القاهرة والسويس.

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم بخلاف مصطفى شعبان، أحمد بدير، سيد رجب، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، إخراج مرقس عادل.

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