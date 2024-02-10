4 فيتامينات ومعادن مهمة لصحة المرأة بعد سن الـ30.. ما هي؟

تفقد السيدات بعد سن الـ30 الكثير من العناصر الغذائية والمعادن المهمة لصحة الجسم والبشرة، خاصة إذا كانت متزوجة وأنجبت أكثر من مرة، فضلًا عن اتباع نمط حياة غير صحي، ما يستدعي منهن الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات المهمة للحفاظ على صحتهن واستمرار تمتعهن بالرشاقة والصحة، بحسبما أوضحه الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، في حديثه لـ«الوطن»، ضرورة حصول السيدات بعد سن الـ30 على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تقل بأجسادهن مع التقدم في العمر للحفاظ على صحتهن، مشيرًا إلى مجموعة من تلك الفيتامينات كالتالي:

- الحديد

تحتاج المرأة بعد سن الـ30 إلى الحصول على كمية مناسبة من الحديد لأنه المسؤول عن الحيوية والطاقة، والخصوبة، لذا من الضروري الحصول عليه من فواكه اللحوم كما يُطلق عليها، كالكبدة والكلاوي، فضلًا عن اللحم الأحمر والأسماك، كما تتواجد في عدد من الخضروات كالسبانخ والبروكلي.

تقوية عظام السيدات

- فيتامين د

يلعب «فيتامين د» دورًا مهمًا في تقوية عظام السيدات بعد بلوغهن الـ30 لأنهن الأكثر عُرضة من الرجال لهشاشة العظام نتيجة لاختلال الهرمونات كما يلعب دور في تحسين المزاج العام، لذا من الضروري الحصول على نسبة مناسبة من «فيتامين د» من خلال التعرض لأشعة الشمس في الفترة قبل الـ 10 صباحًا وبعد الـ 4 عصًرا.

- الكالسيوم

يفقد أغلب السيدات عنصر الكالسيوم بسبب الحمل والولادة، لذا من الضروري دعم أجسادهن بالحصول على حصة مناسبة من عنصر الكالسيوم الذي يتواجد في الألبان والأسماك ذات الشوك الناعم كالسردين والأنشوجة، والمكسرات والطحينة.

دعم جهاز المناعة

- الماغنيسيوم

يلعب الماغنسيوم دورا مهما لصحة الجسد، لذا من الضروري اهتمام السيدات بعد الـ 30 بالحصول على كميات مناسبة منه؛ لأنه يساعد في دعم جهاز المناعة، ومحاربة الاكتئاب، ويتواجد عنصر الماغنسيوم في الخضروات الداكنة والمكسرات كاللوز والكاجو.