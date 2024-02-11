الدول الأكثر دفئا في فصل الشتاء.. «إحداها عربية»

هناك العديد من الدول التي تكون فيها درجات الحرارة منخفضة للغاية في فصل الشتاء، إذ قد تصل إلى تحت الصفر درجة مئوية، ما يجعل البعض يفكر في السفر إلى الدول التي تتمتع بطقس دافئ، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أكثر المدن التي تكون أشد سخونة في فصل الشتاء ويمكن الذهاب إليها.

جاء من ضمن الدول التي تكون دافئة في فصل الشتاء، «جزيرة كريت» التي توجد في اليونان، إذ متوسط درجة الحرارة الدافئة يصل إلى 16 درجة مئوية، رغم أنها تقع في عمق البحر المتوسط، ويعتبر الساحل الجنوبي منها هو الأكثر دفئا، ما يساعد السكان والزائرين على ركوب الدراجة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجبلية، وفقا لما ذكره موقع «popularmechanics».

الدول الأكثر دفئا في الشتاء

أستراليا رغم أنها دولة أوروبية، إلا أن تعتبر من الدول الدافئة في فصل الشتاء؛ إذ أن معظم المناطق التي توجد فيها تكون شبه صحراوية، كما أنها تمتلك مجموعة متنوعة من البيئات، من الآلية إلى الغابات الاستوائية، ما يجعلها من الدول الدافئة في فصل الشتاء ويمكن السفر إليها والانضمام إلى حفلات الشواء على الشاطئ.

وتعد الإمارات العربية من الدول التي تكون دافئة في فصل الشتاء، ويكون متوسط درجة الحرارة عند 23 درجة مئوية، كما أن الشتاء يكون فيها قصير؛ إذ يمتدّ من ديسمبر حتى فبراير، ومناخها الصحراوي يجعلها حارة طوال العام.

مدينة بوينس آيرس

لم تقتصر الدول التي تكون أكثر دفئا في الشتاء عند هذا الحد، لكن جاءت من ضمنها مدينة «بوينس آيرس»، عاصمة الأرجنتين، التي يتميز الجو فيها بأنه حار رطب، ومكن السفر إليها في فصل الشتاء، لأن الأمطار عادة تتساقط في فصلي الربيع والخريف، وهي مدينة غنية بالثقافة ومليئة بالحياة.

ماليزيا من الدول الأكثر دفئا في فصل الشتاء، وتتراوح درجة الحرارة بها من 22 إلى 31 درجة مئوية، ومن المهم أن يحرص الشخص على ارتداء الملابس الخفيفة؛ لأن مستوى الرطوبة يكون مرتفعا، كما أنه يمكن السفر إليها بالباسورد المصري فقد دون الحاجة إلى تأشيرة.