أفضل 5 أماكن لزيارتها في فصل الشتاء بجنوب مصر.. مناظر خلابة وطبيعة ساحرة

تزامنا مع فصل الشتاء والأجواء الباردة التي تمر بها محافظات مصر، يبحث المواطنون عن قضاء إجازة نصف السنة في مدن دافئة، وتأتي مدن جنوب مصر من الأماكن التي يُمكن زيارتها شتاءً وهي الأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم وشلاتين.

مدن دافئة في فصل الشتاء

يقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أكثر المدن دفئا التي يمكن زيارتها شتاءً في مدن جنوب مصر، هي الأقصر وأسوان والغردقة ومرسي علم وشلاتين جنوب البحر الأحمر.

وأوضح أن تلك المدن تضم معالم سياحية وثقافية في نفس الوقت، حيث زيارة معابد الأقصر وأسوان، والاستمتاع بالطبيعة والمحميات الطبيعية في الغردقة ومرسى علم وشلاتين.

مناطق سياحية يمكن زيارتها في الأقصر

وأوضح أنه يمكنك قضاء شتاء دافئ في مدينة الأقصر، من أجل الاستمتاع بيارة الحضارة المصرية وزيارة جزيرة الموز، ومدينة هابو والاستمتاع بجولة بالقارب في النيل، والتجول بالسوق السياحي وزيارة جزيرة الموز، وهي من أجمل أماكن الفسح الموجودة فى الأقصر ثم استقلال رحلات البالون الطائر.

افضل الأماكن في أسوان

وذكر أن أسوان تحتوي على معالم ساحرة وأثرية ومعابد والسوق السياحي ومتحف النوبة في أسوان والاستمتاع برحلة نيلية رائعة وزيارة جزيرة الفنين ومعبد فيلة ومتحف أسوان والسد العالي ومعبد كوم إمبو ومتحف النيل وجزيرة النباتات، ومعبد أبو سمبل والقرية النوبية وجولة بالحنطور على كورنيش أسوان.

افضل الأماكن في الغردقة

الغردقة من أفضل الأماكن في فصل الشتاء وأوصى بها موقع تريب أدفايزر العالمي، ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر فى 2024 وتضم عددا من الفنادق والمنتجعات السياحية والمحميات الطبيعية منها جزيرة الجفتون، أشهر جزر الغردقة وعددا من أماكن الفسح والخروجات والمعالم والمماشي السياحية، والشواطئ العامة ومارينا السياحي ومارينا اليخوت.

افضل الأماكن في مرسى علم

مرسي علم جنوب البحر الأحمر ضمن قائمة أكثر المدن دفئا وتضم محميات طبيعية وشواطئ ضمن أفضل 10 شواطئ في العالم وهو شاطىء «شرم اللولي»، ومن أفضل أماكن الفسح في الشتاء بحيرة النيزك حيث المياه الدافئة.

افضل أماكن الفسح في الشلاتين

تقع الشلاتين أقصى جنوب البحر الأحمر على الحدود جنوب مصر، وهي أكثر مدن مصر دفئا، وتضم محميات طبيعية، هي الأجمل في العالم، وهي محمية جبل علبة، حيث جمال الطبيعة الخلابة، بالإضافة إلى محمية وادي الجمال الجاذبة التي يُطلق عليها «مالديف مصر».