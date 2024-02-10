بتخفيضات 30%.. أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة الإسماعيلية

شهدت منافذ وشوادر المحافظات ضخ كميات كبيرة من اللحوم البلدية واللحوم المجمدة خلال الأيام القليلة الماضية ضمن حملة موسعة لتوفير اللحوم، فيما أعلنت مديرية الزراعة والتموين بالإسماعيلية عن أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة في الإسماعيلية.

أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي لمديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، فإن أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة في الإسماعيلية هي منافذ البيع التابعة للمبادرات التخفيضية المختلفة والموزعة على أحياء الإسماعيلية والمراكز والقرى، لتغطية أكبر مساحة من المحافظة والوصول بها إلى المواطنين من جميع الفئات.

وحددت مديرية الطب البيطري أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة الإسماعيلية كالاتي..

1- منفذ نادي المنتزة التابع للغرفة التجارية بإشراف مديرية التموين.

2- منفذ مديرية التربية والتعليم بجوار المديرية.

3- منفذ مديرية الزراعة بشارع شبين الكوم قبل ميدان ابراهيم سلامة.

4- منفذ بجوار قرية أبو صوير البلد بمركز ابوصوير

5- منفذ المطار بمركز ومدينة أبو صوير.

6- منفذ بجوار مجلس مدينة القصاصين.

7- منفذ في قرية المحسمة القديمة.

8- منفذ قرية الحمادة في التل الكبير.

9- منفذ تل البلد، في التل الكبير.

10- منفذ بقرية سرابيوم، بمركز فايد.

11- منفذ قرية فنارة بفايد.

12- منفذ أبو خليفة بالقنطرة غرب.