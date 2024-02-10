بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، يبحث المواطنون عن أرخص أماكن بيع اللحوم في البحيرة، إذ تصل نسبة التخفيضات بها إلى 30%، وتتوافر هذه الأماكن في العديد من مدن ومراكز المحافظة.

بتخفيضات تصل 30%.. أرخص أماكن بيع اللحوم في البحيرة

وحول أرخص أماكن بيع اللحوم في البحيرة، بتخفيضات تصل 30% بحسب مديرية التموين والتجارة بالمحافظة، تقدم «الوطن» خلال السطور التالية خريطة مواقع البيع في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها.

حيث جرى عمل منافذ ثابتة في مدن «أبو حمص، دمنهور، إيتاي البارود، الرحمانية، كوم حمادة، شبراخيت، أبو المطامير، الدلنجات، كوم حمادة، المحمودية».

وكذا منافذ ثابتة لبيع اللحوم في البحيرة في قرى «كوم زمران في الدلنجات، الربدان في شبراخيت، صفط الحرية في ايتاي البارود،، بلقطر الشرقية في أبو حمص، سرنباى مركز المحمودية».

منافذ متحركة لبيع اللحوم في البحيرة

وقامت المحافظة بعمل منافذ متحركة عبارة عن سيارات مجهزة في مراكز «الدلنجات، شبراخيت، إيتاى البارود، رشيد، المحمودية، أبو حمص، الرحمانية، حوش عيسى، أبو المطامير، كوم حمادة».