أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة مطروح.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلنت مديرية التموين، أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة مطروح، بتخفيضات أقل من الأسواق، في ظل الخدمات التي تقدمها وزاره التموين من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع المحافظة لتوفير اللحوم المتميزة بأسعار منافسة للمواطنين.

وتتاح أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة مطروح، بتخفيضات لمواجهة جشع التجار، وتوفير اللحوم في معارض تشرف عليها «التموين»، لتقديم أفضل المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطن تحت إشراف حكومي.

أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة مطروح

وقالت هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، اليوم، إنّ أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة مطروح، تنتشر من خلال منافذ التموين بالمجمعات الاستهلاكية والمعارض في وسط مدينة مرسى مطروح أمام البنك الأهلي، ويتاح بها اللحوم البلدية والمجمدة.

ويوجد منفذ في المعرض اللوجستي غرب مدينة مرسى مطروح، ويتاح به اللحوم البلدية الطازجة التي تُذبح في المجازر الرسمية تحت إشراف الطب البيطري، ومنافذ أخرى في 7 مدن بنطاق المحافظة في «الحمام والعلمين والضبعة والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة» من خلال التنسيق مع مديرية التموين.

تخفيضات على اللحوم في منافذ مطروح

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، أنّ اللحوم تُباع بتخفيضات تصل إلى 30% عن الأسواق، إضافة إلى الجودة المتميزة لجميع أنواع اللحوم، تحت إشراف ومتابعة مفتشي التموين بإدارة مطروح والرقابة والإدارات التموينية المنتشرة في نطاق المحافظة.