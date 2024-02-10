بتخفيضات 30%.. أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة جنوب سيناء

أعلنت مديرية التموين في محافظة جنوب سيناء عن توفير اللحوم للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك في مختلف المدن والمراكز التابعة للمديرية.

أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة جنوب سيناء

وأكدت مديرية التموين إلى تخصيص أماكن ببيع اللحوم بأسعار مخفضة من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

واكدت أنه جرى توفير اللحوم بتخفيضات كبيرة تصل لـ30% من أجل المواطنين بأكثر من 6 منافذ على مستوي المحافظة، وجاءت أسعار اللحوم في المنافذ بين 240 جنيا و280 جنيه بمختلف الأنواع ما بين البلدي والمفروم.

أماكن بيع اللحوم في محافظة جنوب سيناء:

- طور سيناء بجوار مدرسة على مبارك الابتدائية

- قرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

- شرم الشيخ في حي النور.

- شرم الشيخ في السوق التجاري القديم.

- دهب.

- رأس سدر أمام المدرسة الثانوية العسكرية.

- رأس سدر في أبو صوير.

- أبورديس.