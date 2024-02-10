عشبة تصرخ وسمكة بملامح بشرية.. كائنات غريبة لها وجه إنسان

في إحدى بحيرات الصين ظهرت سمكة الشبوط لأول مرة في عام 2019 بعلامات تشبه فم الرجل وأنفه وعينيه، بينما كانت تسبح في بركة بقرية في كونمينغ عندما قام أحد السائحين بتصويرها؛ بعدها حرص الزائرون على رؤيتها يسبحون في الأعماق لتصويرها على الرغم من كونها تثير ذعر الناس، إلا أن من لديهم فضول لمعرفة الأشياء الغريبة يبحثون عنها ويعاودون الحديث مرة أخرى، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو لنبتة الماندريك، التي لها ملامح بشرية وتصرخ، فهل هناك كائنات أخرى حقيقية بملامح بشرية؟.

كائنات غريبة لها وجه إنسان

عبر منصات التواصل الاجتماعي انتشر عدة مقاطع لسمكة بوجه بشري، ظهرت بعد مجموعة من الفيديوهات لنبتة تصرخ بملامح بشرية وهي نبتة الماندريك، وكان أول ظهور للسمكة التي تحمل ملامح الإنسان في الصين، على أحد الشواطئ تكشر عن أنيابها بطريقة مرعبة، وفي الفيديوهات التالية التي وثقها المصورون لا تحمل تلك السمكة الغريبة سوى الملامح الجادة، هي سمكة الشبوط، وفق موقع «ديلي ميل».

في عام 2010، اكتشف رجل بريطاني يبلغ من العمر 44 عامًا أن سمك الشبوط الذي اشتراه قبل خمسة أشهر بدأ في تطوير ملامح وجه مثل ملامح الإنسان.

وعلى الرغم من أن السمكة حقيقية لكن البعض تداول صورًا معدلة بالذكاء الاصطناعي لذات السمكة بشكل مرعب، وهو ما أثار الجدل في الساعات القليلة الماضية.

وفي الهند انتشر مقطع فيديو يظهر فيه رجل يمسك بذقن حيوان، بينما يمتلك الحيوان فكًا طويلًا وأنفًا مما يجعله يبدو كالإنسان، بالإضافة إلى لسان طويل يخرج من فمها، وبدأ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في حيرة من أمرهم عند رؤية مثل هذا المخلوق الغريب، وتساءل معظمهم عن مكان وجود الحيوان الموجود في الهند ولم يتحدثوا عنه بعد ذلك.