سمكة بوجه حيوان تثير دهشة روّاد السوق بالغردقة

أغرب أنواع الأسماك توجد في سوق حلقة أسماك الغردقة، إذ شهد اليوم الجمعة توافدًا كبيرًا على سوق السمك بالغردقة، وجذبت سمكة تحمل وجه حيوان عددًا كبيرًا من رواد السوق، الذين فوجئوا بأنها لها قرن في رأسها، وفمها عريض بأسنان كبيرة، ولها نفس ملامح وجه الحيوان، وطولها حوالي سبعين سنتيمترًا.

سمكة بوجه حيوان

وأشار أحد البائعين بسوق السمك و الشهير «حمو» إلى أن السمكة التي تحمل وجه حيوان، جذبت إليها رواد السوق، وهي من فصيلة أسماك أبو قرن، التي يظهر قرن في مقدمتها أعلى منطقة الفم، ومن أنواع أسماك «الرهو» المنتشرة في البحر الأحمر، وتباع في حلقة أسماك الغردقة بالكيلو وطولها نحو 70 سنتيمترًا.

أسماك أبو قرن

من جانبه، أشار باسم حمود نائب رئيس جمعية صيادي البحر الأحمر، في تصريحات لـ «الوطن» إلى أنّ أسماك أبو قرن من أنواع الرهو، وتعد بأكثر من طريقة والطريقة الأفضل لها هي الأسماك المجففة، لتناولها في المناسبات، لافتا إلى أنها ليست من الأسماك المألوفة لدى الكثير وتتميز بطعمها الرائع ولحمها سهل الهضم.