إنجاز علمي مصري.. اكتشاف نبات جديد يعالج البهاق والأمراض الجلدية

كشف المركز القومي للحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج دراسات علمية أجراها الدكتور السيد أبو الفتوح عمر، أستاذ النباتات الطبية المتفرغ بقسم بحوث النباتات الطبية والعطرية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، حول نبات الخلة البري، موضحا أن النبات موجود منذ القدم، والدراسات أوضحت أنه يحتوي على عدد من المركبات الكيميائية، ويستخدم لإنتاج أدوية لعلاج البهاق وبعض الأمراض الجلدية.

نبات الخلة البدي

ووفقا لتقرير صادر عن المركز يحتوي النبات على مادة تعالج البهاق، ويستخدم في الصناعات الصيدلية، ويجرى زراعته في مصر منذ القدم، في شهري سبتمبر وأكتوبر، كما يمكن استخلاص منه الزيوت العطرية المختلفة، ويسهم في علاج وتفتيت الحصوات الموجودة في الحالب، وكذلك علاج بعض أمراض الربو والسعال والأمراض الصدرية.