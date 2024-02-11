أسعار القطن في الشرقية.. «أعلى قنطار بـ14 ألفا و450 جنيها»
كتب:
نظيمة البحرواي
08:45 ص | الأحد 11 فبراير 2024
القطن
أعلن أحمد رفعت العساسي مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالشرقية عن أعلى سعر لقنطار القطن بالمحافظة خلال مزاد علني أقيم مؤخرا.
وأضاف «العساسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعلى سعر لقنطار القطن سجل 14 ألفا و450 جنيها، موضحا أن الأسعار جاءت خلال المزاد كالتالي:
المركز الإداري مركز منيا القمح
مركز التجميع: ميت يزيد: 325 كيسا - السعر 14140 جنيها
المركز الإداري بلبيس
مركز التجميع: شبر النخلة - 305 أكياس - السعر 14100 جنيها
المركز الإداري أبو كبير
مركز التجميع: خلف الله: 213 كيسا - السعر 14160 جنيها
المركز الإداري ديرب نجم
مركزا التجميع في تدبيج: 272 كيسا - السعر 14120 جنيها
- منشأة صفوت: 808 أكياس - السعر 14360 جنيها
المركز الإداري الزقازيق
مركز التجميع: أبو الأخضر- 1004 أكياس - السعر 14420 جنيها
المركز الإداري كفر صقر
- أبو الشقوق: 1260 كيسا - السعر 14440 جنيها
- أبوعوينات: 271 كيسا - السعر 14320 جنيها
المركز الإداري أولاد صقر
مركز التجميع: إبراهيم حسن - 133 كيسا - السعر 14320 جنيها
المركز الإداري الحسينية
مراكز التجميع:
منشأة أبو عمر: 1033 كيسا - السعر 14450 جنيها
الظواهرية: 194 كيسا - السعر 14240 جنيها
الحسينية ثان: 96 كيسا - السعر14040 جنيها
المركز الإداري صان الحجر
مراكز التجميع:
مدينة صان الحجر: 233 كيسا - السعر 14320 جنيها
رمسيس: 166 كيسا - السعر 14300 جنيه
عكا: 145 كيسا - السعر 14300جنيه
صان البحرية: 135 كيسا - السعر 14300 جنيه
الناصرية: 42 كيسا - السعر 14260 جنيها
صان القبلية: 336 كيسا - السعر 14240جنيها
دهشور: 73 كيسا - السعر 14340 جنيها
المركز الإداري أولاد صقر
مراكز التجميع:
ترعة البطيخ:334 كيسا - السعر 14325 جنيها
زور أبو الليل: 754 كيسا - السعر 14325 جنيها
الفرايحة: 455 كيسا - السعر 14325 جنيها
عبس: 306 أكياس - السعر 14325 جنيها