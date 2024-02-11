أسعار القطن في الشرقية.. «أعلى قنطار بـ14 ألفا و450 جنيها»

أعلن أحمد رفعت العساسي مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بالشرقية عن أعلى سعر لقنطار القطن بالمحافظة خلال مزاد علني أقيم مؤخرا.

وأضاف «العساسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعلى سعر لقنطار القطن سجل 14 ألفا و450 جنيها، موضحا أن الأسعار جاءت خلال المزاد كالتالي:

المركز الإداري مركز منيا القمح

مركز التجميع: ميت يزيد: 325 كيسا - السعر 14140 جنيها

المركز الإداري بلبيس

مركز التجميع: شبر النخلة - 305 أكياس - السعر 14100 جنيها

المركز الإداري أبو كبير

مركز التجميع: خلف الله: 213 كيسا - السعر 14160 جنيها

المركز الإداري ديرب نجم

مركزا التجميع في تدبيج: 272 كيسا - السعر 14120 جنيها

- منشأة صفوت: 808 أكياس - السعر 14360 جنيها

المركز الإداري الزقازيق

مركز التجميع: أبو الأخضر- 1004 أكياس - السعر 14420 جنيها

المركز الإداري كفر صقر

- أبو الشقوق: 1260 كيسا - السعر 14440 جنيها

- أبوعوينات: 271 كيسا - السعر 14320 جنيها

المركز الإداري أولاد صقر

مركز التجميع: إبراهيم حسن - 133 كيسا - السعر 14320 جنيها

المركز الإداري الحسينية

مراكز التجميع:

منشأة أبو عمر: 1033 كيسا - السعر 14450 جنيها

الظواهرية: 194 كيسا - السعر 14240 جنيها

الحسينية ثان: 96 كيسا - السعر14040 جنيها

المركز الإداري صان الحجر

مراكز التجميع:

مدينة صان الحجر: 233 كيسا - السعر 14320 جنيها

رمسيس: 166 كيسا - السعر 14300 جنيه

عكا: 145 كيسا - السعر 14300جنيه

صان البحرية: 135 كيسا - السعر 14300 جنيه

الناصرية: 42 كيسا - السعر 14260 جنيها

صان القبلية: 336 كيسا - السعر 14240جنيها

دهشور: 73 كيسا - السعر 14340 جنيها

المركز الإداري أولاد صقر

مراكز التجميع:

ترعة البطيخ:334 كيسا - السعر 14325 جنيها

زور أبو الليل: 754 كيسا - السعر 14325 جنيها

الفرايحة: 455 كيسا - السعر 14325 جنيها

عبس: 306 أكياس - السعر 14325 جنيها