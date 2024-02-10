شبورة ضبابية تحاصر مدن القناة ونصائح هامة للطلاب والمواطنين

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، من شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة والصحراوية، تمتمد إلى داخل المدن في الساعات الأولى من الصباح حتى قرب التاسعة صباحا.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن الشبورة تصل إلى حد الضباب وخاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية كطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وطريق الإسماعيلية بورسعيد، وتخف حدتها على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

تحذيرات من طقس الأحد

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء من حالة الطقس وخاصة الشبورة في الساعات الأولى من الصباح، مع تحرك الطلاب إلى المدارس مطالبة بضرورة الحيطة قبل عبور أي من الطرق السريعة، والتأكد من عدم وجود سيارات قريبة.

كما طالبت الشبكة المواطنين، بضرورة اتباع الإرشادات التالية لعدم وقوع أي حوادث مرورية وهي:

1- التوقف عن السير على الطرق السريعة والصحراوية في ذروة الشبورة حال انعدام الرؤية.

2- تقليل السرعات حال التحرك مع فتح الطرق إلى 60 كيلو بحد أقصى والالتزام بتعليمات رجال المرور على الطرق.

3- التأكد من أمان فرامل السيارات وماسحات الزجاج قبل الخروج بالسيارة على الطرق لتفادي الحوادث المرورية، وتجنب الوقوف في منتصف الطريق أو الجانب الأيسر.

4- الاحتفاظ بأرقام الشبكة الوطنية للطوارئ وأرقام النجدة، والإسعاف والاتصال بهم حال وقوع أي حادث.