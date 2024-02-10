إيمي سمير غانم عن مقارنتها بـ«ماري منيب»: «مجيش ربعها»

أعربت الفنانة إيمي سمير غانم، عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ13، خاصة أنها المرة الأولى لها للتكريم بالمهرجان، موجهة الشكر لإدارة المهرجان على التكريم.

تشبيه إيمي بماري منيب

وأضافت «إيمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تشبيهها بالفنانة الراحلة ماري منيب شيء عظيم وكبير بالنسبة لها، قائلة: «دول عمالقة مينفعش حد يجي جنبهم أصلا ومحدش شبه حد ومبشوفش أنه ينفع يكون حد امتداد لشخص آخر».

وتابعت إيمي سمير غانم، أنها تتمنى أن تحظى بربع مكانتهم ونجاحهم، ورغم تعلقها بوالدها سمير غانم، قالت إنها حتى إن كانت رجل ودخلت مجال التمثيل، وليست بنت، لن تكون امتدادا له.

ندوة لإيمي وحسن الرداد

وأقيمت اليوم، ندوة خاصة عن تكريم الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد، داخل معبد الأقصر، ضمن فعاليات الدورة 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي يشارك بها عدد كبير من الفنانين.