سمير غانم حاضر على شنطة إيمي في ندوة تكريمها بمهرجان الأقصر

أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته بالتواجد في مهرجان الأقصر لعلاقته القوية بالمهرجان الذي قدم الدورة الثانية منه.

شنطة إيمي سمير غانم

وأكدت الفنانة إيمي سمير غانم، خلال الندوة التي أقيمت لتكريمهما بمهرجان الأقصر، سعادتها بالتواجد في مدينة الأقصر التي تحمل فيها ذكريات كثيرة لها منذ الطفولة، كما حرصت إيمي على التواجد في الندوة المُقامة لتكريمها في معبد الأقصر، وهي تحمل شنطة عليها صورة والدها الراحل سمير غانم.

وكرّم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ13، الفنانة إيمي سمير غانم، عن مجمل أعمالها الفنية التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

وقالت المذيعة التي تقدم ندوة إيمي سمير غانم: «المهرجان يكرم فنانة هي امتداد لنجمات الكوميديا المصرية مثل ماري منيب وعبلة كامل».

افتتاح مهرجان الأقصر

وانطلق مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 13 بحضور عدد كبير من نجوم الفن.