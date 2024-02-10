إيمي سمير غانم تكشف عن تأثرها بوالدها: «بتكلم أغلب الوقت زيه»

أقيم منذ قليل، المؤتمر الصحفي لتكريم الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورتها الثالثة عشر.

إيمي سمير غانم تزور الأقصر

وقالت إيمي سمير غانم: «هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها مدينة الأقصر، ولم أعتد تلك الأجواء لكنني سعيدة لوجودي هنا».

وتحدثت إيمي عن تأثير والدها النجم سمير غانم فيها فنيا، قائلة: «والدي قامة كبيرة وفي أغلب الأوقات أتحدث مثله، وكل من حولي يقولون لي إنني نسخة منه حينما أتحدث، وهو أمر يسعدني».

وأشارت إلى أن والديها تركا لها محبة كبيرة، وهما متوغلان بداخلها، وداخل كل من يحبهما.

تكريم إيمي سمير غانم

وكرّم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أمس في دورته الـ13، الفنانة إيمي سمير غانم، عن مجمل أعمالها الفنية، التي قدمتها خلال الفترة الماضية.