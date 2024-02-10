إيمي سمير غانم: «زنقة ستات» الأقرب لقلبي.. وسهير البابلي «نمبر وان» الكوميديا

قالت إيمي سمير غانم، إنها تحب كل أفلامها، وكل الأعمال التي قدمتها قريبة منها، موضحة «أحب فيلم لي هو «زنقة ستات»، ليس لوجود حسن الرداد معي فقط ولكن لأن المزاج العام للفيلم كان رائعا».

أما عن أقرب ممثلة كوميدية لها، كشفت النجمة إيمي سمير غانم، خلال ندوة تكريمها، في مهرجان الاقصر، أن النجمة الراحلة سهير البابلي أكثر الممثلات اللاتي يجعلنها تضحك من قلبها، مشيرة إلى أنها كانت مرتبطة بها للغاية، قائلة: «أعشق سهير البابلي وهي نمبر وان وهناك كوميديانات كثيرات تضحكني لكنها أقربهن لقلبي».

واختتمت «إيمي» حديثها في ندوة الأقصر، أنها تتمنى تقديم بطولة مسلسل صعيدي، قائلة: «كان هناك مشروع من قبل ولكنه لم يكتمل، وإذا عرض علي تقديم عمل صعيدي فيما بعد لن أتردد وسوف أذاكره جيدا»، متابعة: «شقيقتي دنيا تعرف اللهجة الصعيدي وتتقنها بشكل جيد، كما أنني فخورة أن والدي من أصول صعيدية».