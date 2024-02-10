«قانونية مستقبل وطن»: مصر لم ولن تتخلى عن نصرة القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، حتى وإن تعلق الأمر بإطلاق حزمة من التصريحات الكاذبة بشأن غلق الدولة المصرية لمعبر رفخ، أو كل ما أثير من أخبار كاذبة تستهدف تقويض والتقليل من الجهد المصري المبذول لنصرة القضية الفلسطينية.

القيادة السياسية ونصرة القضية الفلسطينية

وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان، أن مصر قيادة وشعبا لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وهذا ما يعلمه الجميع على مستوى العالم، والتاريخ شاهد على هذا الموقف، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قادت تحركات دولية وإقليمية غير مسبوقة لحل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الجهود والتحركات الدولية غير المسبوقة تتسبب فى حالة من الهلع لدى بعض الدول، ومن ثم نجد أن كل حين وآخر تخرج بعض التصريحات الكاذبة على الإطلاق، التي تهدف فقط لتشويه الصورة والتقليل من الجهد المصري المبذول، متسائلا: «أين المجتمع الدولي من القضية، مصر هي من حركت المياه الراكدة في القضية، ومصر هي الدولة الوحيدة المتبنية القضية بكل تفاصيلها».

الموقف المصرى

وأشار «عبد اللطيف»، إلى أن الموقف المصري يزعج كثيرين ، ولن تسمح مصر لأحد بالتقليل من الجهد المبذول والتلاعب بالألفاظ من أجل تشويه الصورة أو حتى إثناء الدولة المصرية عن تبنى القضية، وستظل هي حائط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولم ولن تدخر جهدا للدفاع عنها تحت أى ظرف أو مسمى.