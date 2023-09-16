علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور تواكب الظروف الاقتصادية

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وأوضح عابد، في بيان له منذ قليل، أن هذه القرارات تأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطنين من خلال توفير مستوى معيشة مناسب لهم.

شدد على النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي دائما يشعر بالمواطنين ويسعى إلى توفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم بزيادة الدخل والحد الأدنى للأجور لمواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة.

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إنَّ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة بمجلس قروي سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، بمثابة تأكيد توفير مستوى معيشة جيدة للمواطنين في القرى.

تنمية محافظات الصعيد

وأوضح «عابد»، في بيان له منذ قليل، أنَّ الرئيس السيسي يولي محافظات الصعيد اهتمام كبير في التنمية وتحسين مستوى معيشة الأفراد في القرى من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية، مؤكّدًا أنَّ مبادرة حياة كريمة تعد المشروع الأضخم الذي يستهدف تطوير الريف المصري وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى.

تحقيق التنمية الشاملة

وأشار «عابد»، إلى أنَّ القيادة السياسية حريصة دائما على توفير كل متطلبات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية من خلال تحقيق التنمية والإسراع في خطط التنمية لمناطق الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الوجه القبلي.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الصعيد يسير على خط التنمية ويشهد طفرة حقيقة وتنمية شاملة ومستدامة، لافتًا إلى أنَّ تطوير محافظات الصعيد وافتتاح مشروعات قومية جديدة بها تستهدف توفير فرص عمل مناسبة لشباب الصعيد مما يسهم في رفع مستوى المعيشة.