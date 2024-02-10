«الأونروا»: نشكر مصر على فتح معبر رفح ووقوفها بجانب الفلسطينيين

وصفت تمارا الرفاعي مسؤول العلاقات الخارجية بمنظمة الأنروا، الوضع في رفح الفلسطينية بالشيء الصعب للغاية قائلة: «الوضع في رفح شيء صعب جدا من أول الحرب يتم طرد سكان غزة عبر أوامر إخلاء لمناطقهم وأول دفعة كانت من شمال قطاع غزة إلى المناطق الوسطى ثم نزوحهم للجنوب والآن في رفح 1.5 مليون نازح نزحوا أربع أو خمس مرات».

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق زووم خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «هم مكدسون بأقصى الجنوب قرب الحدود المصرية داخل ملاجئ الأونروا وحولها في الشارع من خلال خيام من البلاستيك أو العراء».

ووجهت الشكر لمصر لإدخالها المساعدات لقطاع غزة، مطالبة بضرورة أن يقف المجتمع الدولي لاستمرار تدفق المساعدات الانسانية لتخفيف التعنت الإسرائيلي في دخول تلك المساعدات قائلة: «المساعدات التي تدخل رفح لا زالت قليلة بسبب العراقيل الأمنية الإسرائيلية التي تتشدد في الإجراءات».

أكملت: «نشكر مصر على فتح معبر رفح، ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين والأونروا، طلبنا مرارا وتكرار مرور المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، لأن معبر رفح هو معبر أفراد بالأساس، الحياة في رفح صعبة لا يوجد أمن بسبب القتال المستمر ولا الغذاء الكافي ولا الخدمات الصحية الكافية».