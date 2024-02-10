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مستشار أكاديمية ناصر: اجتياح رفح الفسلطينية لن يمر بسلام.. وحدودنا خط أحمر

كتب:

حسن سمير
11:37 م | السبت 10 فبراير 2024
اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر

اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر

قال اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر، إن الوضع في المنطقة حاليا ملتهب تماما لما تشهده من اتساع في الصراع والذي بدوره يهدد بعدم الاستقرار.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أن تهديد اجتياح رفح الفلسطينية يؤكد تماما أن الكيان الصهيوني يرتكب الكثير من الإجراءات والأفعال المتهورة التي تهدد المنطقة فهو يسعى لزيادة حدة التوتر واشتعال الصراع ولا يعبأ بالتداعيات السلبية التي ستنجم من هذا الأمر.

وأردف مستشار أكاديمية ناصر، أن المرحلة صعبة وتستوجب أن يكون هناك التفاف من الجميع، وأن نكون على قلب رجل واحد، وندرك ما يدور ويحدث بالمنطقة، موضحًا أن تهديد إسرائيل باجتياح رفح الفلسطينية سيخلف خسائر كبيرة، ولن يمر الموضوع بسلام، معقبا: «الأمن القومي ومصر وحدودها خطوط حمراء وموقفنا ثابت وعلى أرض صلبة».

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