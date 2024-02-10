فصائل غزة تؤكد مقتل 564 وإصابة 6500 من جنود الاحتلال منذ بداية «طوفان الأقصى»

كشفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان لها مساء اليوم السبت، وأذاعه تلفزيون فلسطين قبل قليل، عن تطورات عملية «طوفان الأقصى»، التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، وحتى اليوم الـ126 من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

مقتل المئات وإصابة الآلاف من جنود الاحتلال

وبحسب البيانات، فقد استطاعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على مدار الـ126 من عملية طوفان الأقصى، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور، الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو 564 ضابطًا وجنديًا، وتخطت أعداد الإصابات أكثر من 2840 آخرين، وفق ما صرح به جيش الاحتلال في بياناته السابقة، وأكثر من 6500 جريح، وفق ما صرحت به المستشفيات العسكرية في دولة الاحتلال.

وأضاف البيان أن رجال المقاومة قاموا بتدمير مئات الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كليًا أو جزئيًا، كما تم قصف عدد من المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غلاف غزة والضفة الغربية، ودك حشود عسكرية لجنود وآليات الاحتلال في جميع أنحاء القطاع.

حصيلة عملية «طوفان الأقصى»

وأضافت الفصائل أنه منذ اليوم الأول في السابع من أكتوبر الماضي، استطاعت قتل مئات الجنود، وأسر نحو 250 آخرين، فيما دكّت صواريخ الفصائل مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، وذلك رداً على الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى والمقدسات الدينية.

كما نشرت فصائل غزة، في وقت سابق أمس الجمعة، عدداً من مقاطع الفيديو للعمليات العسكرية التي نفذها رجال المقاومة، والتي تضمنت تفجير العبوات في قوات الاحتلال الراجلة، بالإضافة إلى الإجهاز على الجنود، ودك حشود لقوات الاحتلال بقذائف الهاون.

كما تم نشر عدد من مقاطع الفيديو عن عمليات القنص، واستهداف آليات قوات الاحتلال في تل الهوي جنوب غرب مدينة غزة.