أرض غزة تقاوم.. مرض فطري غريب يثير الذعر بين جنود الاحتلال الإسرائيلي

حالة من الرعب تجتاح عدداً من المستشفيات العسكرية في تل أبيب، بعد نقل عدد من الجنود المصابين بجروح خطيرة، نتيجة المعارك في قطاع غزة، لكنهم أصيبوا بفطر غامض، لم يتم تحديده حتى الآن، وتسبب فى مقتل 30 جندياً على الأقل، رغم جهود الفرق الطبية لمحاولة احتواء ذلك المرض الغامض الجديد.

عدوي فطريه تهدد حياة الجنود المصابين

وبحسب تقرير للقناة 11 العبرية، نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنه يتم التعامل مع قضية صحية خطيرة، حيث مات جندي احتياط أٌصيب بفطر قاتل خلال مشاركته في العمليات القتالية الجارية في قطاع غزة.

وقالت كاتي دور، رئيس قسم الصحة في هيئة البث العام الإسرائيلية، إنه تم اكتشاف إصابة 30 جندياً احتياطياً من قوات الاحتلال، بفطر غامض، وأضافت أن الحالات بدأت تظهر منذ نحو شهر، حيث تم نقل جندي مصاب بالفطر، بعد أن أصيب بجروح بالغة في معارك غزة، وتوفى متأثرًا بحالته الصحية.

وتابعت أنه منذ عدة أيام، توفى جندي آخر، بعد إصابته بجروح خطيرة في غزة، ولكنه التقط عدوى فطرية بسلالة مختلفة، وقد مات بعد أن فشلت جميع المحاولات لإنقاذه.

حتى الأرض تقاوم قوات الاحتلال

وأضافت أن جعية خبراء الأمراض المعدية تعقد اجتماعات بشكل خاص ودائم، للحديث حول مسألة الإصابات الفطرية، وقد قدم الخبراء خلال الاجتماع تقارير مفصلة عن كل حالة، وقاموا بوضع خريطة للحالات في جميع المستشفيات.

وقالت رئيس جمعية الأمراض المعدية، غالبا راف، إن المستشفيات العسكرية تتعامل مع نحو 30 جنديًا مصابين بالفطر، أي أنهم عدة أنواع من الفطريات.

وأرجعت سبب الإصابة بالفطريات إلى أنها أنواع من العفن، تتكون في تربة غزة، والتي تحدث نتيجة الانفجارات والقصف المستمر والحرب، مؤكدةً أن هذه الإصابات الشديدة جداً، والفطريات الموجودة في التربة، هو ما يؤدى إلى هذه العدوى.