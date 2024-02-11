جمال شعبان يحذر من عادة خطيرة عند الإفطار في رمضان.. تؤدي لذبحة صدرية

نصح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، المدخنين بالابتعاد عنها تدريجيا، قبل الصوم في شهر رمضان المبارك.

شعبان يحذر عادة خطيرة

وقال «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إنه يجب عليهم الاستفادة من الصيام في شهر رمضان، وعدم العودة للتدخين بكثافة بعد رمضان.

وأوضح «شعبان»، أن أخطر شيء يقوم به الفرد هو الإفطار على سيجارة ومعها كوب قهوة، وهو ما قد يترتب عنه أزمة قلبية وذبحة صدرية، مشددًا على ضرورة تعلم الثبات الانفعالي والصبر على التوترات والتكيف مع الحياة، وما بها من أفراح وأحزان.

ووجه «شعبان»، التحية للمذيعة قصواء الخلالي، واصفًا إياها بأنها إحدى المذيعات الفصيحات التي تمتلك المهارة في الإلقاء والحوار باللغة العربية الفصيحة، التي تعود بنا للزمن الجميل ونفخر بها.