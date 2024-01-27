جمال شعبان يقدم نصائح حول شهر رمضان وتشجيع المنتخب: حافظوا على قلوبكم

وجَّه الدكتور جمال شعبان، أخصائي القلب والأوعية الدموية، نصائح إلى مريض القلب قبل شهر رمضان.

وأضاف شعبان، في بث مباشر مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أنه يجب على مريض القلب الذهاب إلى الطبيب واستشارته قبل صيام شهر رمضان.

ونصح المصريون بالاعتدال في تشجيع المنتخب الوطني بأمم إفريقيا وعدم الانفعال حتى لا تتأثر قلوبهم بأزمات ومشكلات حادة.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات