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معرض القاهرة الدولي للكتاب

جمال شعبان يقدم نصائح حول شهر رمضان وتشجيع المنتخب: حافظوا على قلوبكم

كتب:

محمد عزالدين
11:38 م | السبت 27 يناير 2024
الدكتور جمال شعبان

الدكتور جمال شعبان

وجَّه الدكتور جمال شعبان، أخصائي القلب والأوعية الدموية، نصائح إلى مريض القلب قبل شهر رمضان.

وأضاف شعبان، في بث مباشر مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أنه يجب على مريض القلب الذهاب إلى الطبيب واستشارته قبل صيام شهر رمضان.

ونصح المصريون بالاعتدال في تشجيع المنتخب الوطني بأمم إفريقيا وعدم الانفعال حتى لا تتأثر قلوبهم بأزمات ومشكلات حادة.

وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات

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بقلم محمد عزالدين