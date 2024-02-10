ظافر العابدين: فيلم «أنف وثلاث عيون» يختلف عن نسخة 1972 بطولة محمود ياسين

قال النجم ظافر العابدين، إن شخصية الدكتور هاشم في فيلم «أنف وثلاث عيون» يختلف عن نسخة الفنان محمود ياسين عام 1972 لأن الوضع الاجتماعي مختلف والعلاقات مختلفة والتقاليد تغيرت حيث تغيرت علاقات الرجال بالنساء وطبيعي أن الفيلم يكون مختلفا.

وتابع ظافر العابدين خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «لكن الروح ومشاكل العلاقات الرومانسية موجودة في الفيلم».

وذكر أنه لم يقلق من التشبيه والمقارنة بينه وبين الفنان القدير محمود ياسين قائلا: «السيناريو 2024 مختلف ولا يجعل من المقارنة ممكنة والفنان القدير محمود ياسين لا يمكن مقارنته بأحد هو أحد أهم نجوم السينما المصرية مكانته واضحة ومسيرته».

واستكمل: «روح الرواية موجودة كروح وبناء والنص حيث تتناول العلاقات ولكن التناول مختلف، وفي نسخة 1972 كانت السيدات هن محور الفيلم بينما نسخة 2024 دكتور هاشم هو المحور، والدور كان مغريا وأكثر ما جذبني في شخصية هاشم الجانب النفسي لأنه يقول أشياء ويفعلها لكنها مختلفة عما بداخله وهذه التناقضات أغرته».

استطرد: «الحياة مش أبيض وأسود بس لكن فيه جوانب رمادية صعب تلاقي الإنسان تاريخه أبيض لإن ما فيش إنسان لم يخطأ لكن الأهم التسامح وفي المشاعر والرومانسيات الأشياء تتغير وأنا مع الإنسان أنه يكون مرتاح».