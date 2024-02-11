«الحرية المصري»: كفاءات مصر قادرة على حل المشكلات الاقتصادية

ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، ما توصل إليه مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه الخاص بمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، خاصًة ما يخص الملف الاقتصادي، مؤكدا أن مشاركة كل الفئات المختصة التي جرى الإعلان عنها سيكون لها تأثير كبير على الصعيد الاقتصادي وتطويره.

كفاءات مصر قادرة على تغيير الواقع

وأكد «عطية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني بأن المشاركة ستضم الحكومة والمتخصصين دليل واضح وصريح على تنفيذ المشروعات المناسبة في أقرب وقت ممكن، ما يعود بالايجاب على المواطن بشكل مباشر، فتحسين الأوضاع أصبح ملح وضروري.

وتابع أمين المحافظة، أن مصر بها كفاءات قادرة على تغيير الأوضاع رأسا على عقب، ومن الممكن أن تكون المناقشة هذه خطوة نحو الخروج من عنق الزجاجة، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية التي تواجهنا.

كما أكد «عطية»، أن استجابة الرئيس السيسي لإعادة جلسات الحوار الوطني، تؤكد حرصه واهتمامه البالغ بالمواطن ومعاناته الاقتصادية، ولذلك وضع هذا المحور للنقاش من جميع المختصين والقادرين على تغيير المشهد مما يجعلنا نشارك في بناء مصر سويا.