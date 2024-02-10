أين تقع المدينة التي سكنها بنو إسرائيل قبل الخروج من مصر؟

دخلوا مصر وهم قلة قليلة، عاشوا بإحدى المحافظات، ذكرتهم الكُتب السماوية، وُعدوا بأرض الميعاد وخلفوا عهدهم مع الله فحُكم عليهم بالتيه، أربعين سنة يسيرون دائما لا يهتدون للخروج، فعلى الرغم من معرفة نسلهم من البداية فهم نسل سيدنا يعقوب، الذي لقب بـ«إسرائيل» وعددهم اثنا عشر ولداً ذكراً (منهم النبي يوسف) وبنتاً واحدة، إلا إن أغلب المصادر الإسلامية، تذهب بأن قوم بني إسرائيل كان مصيرهم التفرقة بحيث لا يعرف لهم نسب.

كيف تحدثت الأديان السماوية عن مكان بني إسرائيل في مصر؟

أين عاشوا بني إسرائيل، هل هم «الإسرائيليون»؟، وما المدينة المصرية التي احتضنتهما؟ أسئلة كثيرة قد تراود ذهنك، فعلى الرغم من إن الإجابة معروفة بإن لا علاقة بهم بـ«المحتل»، فبنو إسرائيل في الدين الإسلامي هم أولاد نبي الله يعقوب الملقب بإسرائيل، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ (سورة مريم آية 58)، وفي التوراة، هم أبناء يعقوب الاثنا عشر.

وفقًا لما أكده الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن مصر أرض مباركة نزل عليها الأنبياء عليها، وخاصة أرض سيناء التي جمعت أكثر من نبي، وكان منهم نبي الله موسى، ويوشع بن نون (فتى موسى) الذي حمل مسؤوليته، وكان يقود بني إسرائيل للدخول لأرض المعاد، قبل أن يحكم الله عليهم بالتيه لنقض عهدهم.

والجدير بالذكر إن الكثير من المؤرخين، ذهبوا بإن بني إسرائيل عاشوا في مدينة تُدعى أرض جاسان، أو أرض جوشن، وهي منطقة في مصر سكنها بني إسرائيل، من (‏1728-‏1513 ق‌.م)‏، بحسب ما جاء في سفر (التكوين 45: 10؛ 47: 27).

ربما من من المعروف أين وقعت المدينة بالتحديد، لكنها وفقًا للمؤرخين توجد في الجهة الشرقية من دلتا النيل،‏ عند المدخل الى الأراضي المصرية الفعلية، وأرض جوشن، هي أرض خصيبة كثيرة المرعى للقطعان والمواشي واقعة في شرق الدلتا.

ما اسم المدينة المصرية التي عاش فيها بني إسرائيل قديما؟

إجابة اتفق عليها المؤرخ، الدكتور عماد المهدي، الباحث الأثري، وعضو اتحاد الأثريين المصريين، إن بني إسرائيل سكنوا منطقة تدعى «جوشن» بالتحديد محافظة الشرقية: «وفقًا للتأرخ، فالمكان ده لأنها الصحراوي لها وللإسماعيلية، وأرض خصبة لأنهم برعوا في الزراعة جدًا».

وبحسب ما شرحه المؤرخ والخبير الأثري لـ«الوطن» فإن بني إسرائيل هم نسل سيدنا يعقوب، الذي دخلوا ولم يتعدوا الـ 70 شخصًا: «سيدنا يوسف لما دخل مصر وتولى الحكم، جم وتمكنوا هنا، وكانوا لا يتعدوا الـ 70 شخصا، وهم إخوته وزوجاتهم وأولادهم، ومن ثم بعض من أبناء مدينته، واختار لهم نبي الله هذه المنطقة».

وعن سبب اختيار هذا المكان، أشار إلى أنه يبتعد عن الجنوب، حيث عبادات المصريين القدماء: «هم كانوا موحدين بالله، ولم يعبدوا آلهة مختلفة كبعض الأسر الفرعونية، لذا أبعدهم نبي الله، غير إن المكان ده على مقربة من حدودهم الأصلية».

وتابع الدكتور عماد المهدي، الباحث الأثري، وعضو اتحاد الأثريين المصريين: «بني إسرائيل خرجوا بعدد يفوق الـ200 ألف، خرجوا من الظهير الصحراوي للإسماعيلية، وهي الشرقية، ومن ثم على البحيرات المرة التي شق الله فيها البحر إلى موسى، ثم عبروا لسيناء ثم كان مصيرهم المتاهة التي حُكم عليهم بها».