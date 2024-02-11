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حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب بعد الانفصال

كتب:

ياسمين محمود
01:49 ص | الأحد 11 فبراير 2024
شيرين وحسام

شيرين وحسام

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أخبارا تفيد بعودة الفنانة شيرين إلى عصمة طليقها حسام حبيب بعد الانفصال خلال الأيام الأخيرة.

وقال مصدر مقرب من شيرين وحسام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك اتفاقا بينهما على العودة كزوجين، لكنهما ينتظران اللحظة المناسبة لإتمام تلك الخطوة بشكل رسمي وإعلانها للجمهور.

أغنية الذهب لشيرين عبدالوهاب

تصدرت شيرين عبدالوهاب خلال الساعات الماضية تريند «يوتيوب»، بعد طرحها أغنية الذهب الذي احتفل بها الملحن محمد مدين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا: «الذهب تريند يوتيوب، جديد الدهب شيرين عبدالوهاب ألحان مدين، وكلمات: تامر حسين الحاني: مدين، وتوزيع توما».

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بقلم ياسمين محمود