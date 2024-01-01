الجمهور يشيد بأداء شيرين عبدالوهاب: «رجعت قمر زي زمان»

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفلا كبيرا، أمس، بحضور جماهيري ضخم على هامش احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، وشدت بالعديد من أغانيه المميزة، التي تفاعل معها الجمهور.

شيرين عبدالوهاب بإطلالة مختلفة

وظهرت شيرين عبدالوهاب، على المسرح بوزن ناقص، وكانت ترتدي فستانا أزرق، وقدّمت مجموعة كبيرة من أغانيه، التي يحبها الجمهور من أبرزهم «كدابين، ومشاعر، والوتر الحساس»، وغيرها.

ردود فعل واسعة من الجمهور

وحظيت حفلة شيرين عبدالوهاب، بردود فعل واسعة من الجمهور، إذ كتب أحدهم: «رجعت قمر ولبس يجنن زي زمان بدل لبس رياضة وشعر محلوق رجعت جميلة زي ما كانت»، وقال آخر: «برافو شيرين استمري وحشتينا بجد».

وكتب أحدهم: «شيرين بتاعة زمان رجعت تاني»، وأشاد أحدهم بصوت شيرين عبدالوهاب، قائلا: «والله صوتها ما شاء الله ربنا يحفظك وترجعي أحسن من الأول كمان».